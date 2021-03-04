Вакцина CoviShield вызвала более ста случаев побочных эффектов в Украине. Известен случай госпитализации – Радуцкий

04.03.2021, 16:18, Новости дня

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Вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield вызвала 126 случаев побочных эффектов. Об этом сообщил 4 марта в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

“Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека”, – отметил депутат.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/279459260370006

По его информации, 45 мобильных бригад по иммунизации задействовано для проведения вакцинации.

“Вакцина безопасна – и это хорошо. Но почему так медленно продвигается процесс прививок? Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества. Вся первая партия вакцин развезена по региональным складам. В чем проблема?” – спросил политик.

Первая партия вакцин прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

После внесения изменений в национальный план иммунизации 1 марта прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов, 2 марта – президент Украины Владимир Зеленский. От коронавируса также вакцинировался главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. Заявки уже подали более 100 тыс. украинцев.

По состоянию на утро 3 марта в Украине прививки от COVID-19 получили 6888 человек.

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