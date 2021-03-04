Член высшего совета “Единой России” является иностранным членом НАНУ и почетным доктором Киевского университета Шевченко

04.03.2021, 16:18, Новости дня

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Член партии и высшего совета партии “Единая Россия” ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий является иностранным членом Национальной академии наук Украины (НАНУ). Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

Садовничий указан как член НАНУ по направлению “информатика”.

По информации “Интерфакс-Украина”, он также является почестным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и полным кавалером ордена “За заслуги” Украины.

По данным “Проект”, Садовничего впервые избрали ректором МГУ в 1992 году, с тех пор не покидал пост главы университета. С 2002 года он является член партии “Единая Россия”.

Беглый экс-премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров также остается членом-корреспондентом НАН Украины по направлению “горная геофизика”.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Агентству “Интерфакс-Украина” в академии объяснили, что лишить статуса член-корреспондента НАНУ могут по решению общего собрания: по собственному желанию; на основании личного заявления; в случае неоднократного грубого нарушения требований устава НАНУ или совершения действий, которые нанесли значительный ущерб авторитету Нацакадемии; на основании представления соответствующего отделения НАН или президиума академии.

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