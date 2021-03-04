 

Ученые рассказали о новой серьезной угрозе курения, связанной с COVID-19

04.03.2021, 16:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Университета Бен-Гуриона в Негеве сообщили, что яд дыма от сигарет оказывает влияние на защитную биопленку в легких, в комплексе с COVID-19. Исследование опубликовали в издании Talanta.
Курение негативно отражается на здоровье людей, но исследователи пока не до конца разобрались с общей токсичностью его компонентов. Ученые смогли разработать новое тестирование дыма – бактериальную панель с генетически модифицированными биолюминесцентными бактериями, чтобы измерять сложную молекулярную смесь дыма сигарет.

Специалисты полагают, что дым сигарет оказывает влияние на общение между бактериями, воздействующее на микроорганизмы и негативно сказывающееся на развитие биопленки, защищающей в легких колонии бактерий. Во время опыта эксперты изучили 12 разных типов сигарет с разной ценой. Специалисты поняли, что уменьшить токсичность помогут фильтры.

Роберт Маркс, эксперт, изучающий генетически модифицированные бактерии, сообщает, что нужно разрабатывать новые фильтры для уменьшения токсического влияния. Свою работу он сосредоточил на раскрытии точных механизмов токсинов в разных материалах и их влиянии на окружающую среду. Производства и исследователи могут пользоваться бактериальной панелью для экономного мониторирования токсичности разных сигарет, проверяя эффективность их фильтров.

Источник: medicalinsider.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / “Мои волосы похожи на солому”: Клуни раскрыл забавную тайну лучшей голливудской прически

06.02 / Мнение: Видео нападения на “Лагерь Симба”

01.02 / Мнение: Рубаха для Ротенберга?

12.02 / В Крыму из-за непогоды закрыли заповедник

29.08 / Личное: Удавалось сохранять устойчивость

08.02 / Мнение: О самосбывшемся пророчестве Навального

07.01 / Красное вино и сыр оказались полезными для мозга

03.10 / Мнение: Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

08.02 / Песков рассказал о высылке трех дипломатов Евросоюза

12.02 / От шоколадного кекса до сырного пирога: 6 простых рецептов от звезды TikTok Насти Монаховой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска