 

Генерал Бижев: Американская ракета JASSM не сможет прорвать систему ПВО России

04.03.2021, 16:14, Разное
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Военного эксперта генерал-лейтенанта Айтеча Бижева не впечатлила американская высокотехнологичная ракета JASSM для истребителей F-15. Он считает, что эта ракета не сможет преодолеть российскую противовоздушную оборону или как-то ей навредить.
Демонстрация эффективности ракеты JASSM проводилась в рамках совместного учения британцев и американцев, применивших одновременно авиацию, флот и наземную технику. Управление ракетой производилось при помощи модернизированного оборудования с использованием целеуказателей и графического интерфейса, отображающего данные о поражении объекта. Сама ракета оснащена программируемым взрывателем, поэтому ее детонацию можно произвести даже без контакта с целью.

В Балтийское море США и Британия стянули практически все средства, которыми они обладают, для демонстрации мощи. Однако Айтеч Бижев подчеркнул, что страны запада не понимают, каким образом сформирована система ПВО России. Он сравнил ее с «живым организмом», реагирующим на любые изменения.

Благодаря наличию авиационной поддержки, радиационного противодействия и средств ЗРК прорваться через систему ПВО не сможет даже ракета JASSM. Генерал-лейтенант Бижев допустил, что враг способен преодолеть небольшой участок территории или уничтожить один из комплексов, но сразу вывести из строя всю систему ПВО ему не удастся никакими средствами.

Источник: planet-today.ru



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