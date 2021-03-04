Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

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04.03.2021, 16:06, Новости дня
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Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.

«Выполнено сверление, все в порядке», – передает слова космонавта РИА «Новости». Рыжиков должен сфотографировать сделанные отверстия.

Космонавты, чтобы заделать трещину, должны на слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл», дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Отверстия буду заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку.

Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом.

Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.



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