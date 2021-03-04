Гидрометцентр назвал последствия изменения климата на Земле

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04.03.2021, 16:06, Новости дня
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Изменения климата на Земле приведут к смене продолжительности волн тепла и волн холода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Волны тепла будут чаще повторяться, прежде всего, летом. Продолжительность этих волн тепла будут увеличиваться… Но продолжительность «волн холода» будут меньше, но сила их будет выше», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

По его словам, к такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). Он также признал, что прошедшая зима стала аномально холодной – температура была на 2-4 градуса ниже нормы. При этом на севере, наоборот, температурный фон оказался выше обычного. 

«Но все-таки после 2011 года ничего подобного не было. Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России», – отметил Вильфанд.

Ранее европейские ученые обнаружили замедление системы океанических течений в Атлантике (Атлантической меридиональной циркуляции, AMOC), которая существенно влияет на глобальный климат. По их данным, один из главных элементов AMOC – течение Гольфстрим – стало слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет.



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