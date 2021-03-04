Девять из десяти смертей от COVID-19 приходятся на страны с высоким уровнем ожирения

04.03.2021, 15:58, Разное

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Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой. Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек и других заболеваний, которые приводят к повышенной уязвимости к пневмонии.

Выводы исследователей подтверждают и врачи: зав. отделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых рассказывал о том, что пациенты с ожирением требуют более длительных сроков лечения на реанимационной койке в ковидных госпиталях.

Доклад Всемирной федерации ожирения не только подчеркивает актуальность этой проблемы, но и возможно проливает свет на один из главных вопросов пандемии: почему в развитых странах с доступной медициной такой высокий уровень смертности от COVID-19. По данным WOF, 2,2 миллиона из 2,5 миллиона (90%) летальных исходов от коронавируса приходится на государства с высоким процентом населения с избыточной массой тела, это в первую очередь страны Запада.

Так, Великобритания занимает третье место в мире по уровню ожирения и третье место по смертности от COVID-19 — в этой стране 63,7% людей имеют лишний вес. За ней следуют США, где 67,9% взрослого населения страдает от избыточного веса. В то же время во Вьетнаме, где уровень смертности от коронавируса самый низкий в мире, таких людей только 18,3%. Авторы доклада подчеркнули, что ни в одной из стран с низкой распространенностью ожирения не регистрируется больше 10 летальных исходов от коронавируса на 100 тысяч человек.

По мнению экспертов WOF, среди факторов повышенного риска ожирение занимает второе место после пожилого возраста. Если бы государственная политика по борьбе с избыточным весом проводилась более эффективно, можно было бы избежать сотен тысяч смертей во время пандемии, считают ученые.

Ранее американские ученые обнаружили, что у пациентов с ожирением антитела после COVID-19 вырабатываются хуже, чем у людей с нормальным весом. У них также повышены уровень воспалительных маркеров в крови, в частности – маркеров воспаления в легких. По мнению ученых, такие пациенты должны иметь приоритетное право на вакцинацию от коронавируса.