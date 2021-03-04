 

Мнение: Слив дилеров, риелторов и всяких посредников

04.03.2021, 15:50, Разное
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Вот эти все работники банков, риелторы из контор по впиариванию недвижимости, автодилеры и дистрибьюторы, зачем они нужны?

Прихожу в отделение Сбербанка, чтобы оставить заявку на ипотеку под маткапитал. Сотрудница Сбера проверяет мои документы, узнаёт суть допроса, достаёт планшет и начинает процесс моей регистрации в системе Домклик. Попутно сообщает, что я могла бы это сделать сама, не выходя из дома. Когда же у неё что-то зависает в планшете, я сматываю удочки и через минуту отправляю заявку на ипотеку, не выходя из машины. Незадолго до этого мы покупали дом и хлебнули море разливанное пророчеств, что без риелтора-то погорим со всеми грошами. Так и не поняли в итоге, за что стоило бы заплатить этим персонажам несколько десятков и более тыр. Дом нашли, какой хотели, договор скачали, под себя переделали. Стоимость всего процесса – цена бензина на поездки для осмотра жилища и бумаги для принтера.

Ну, а с машиной в тему новость про одного известного корейского пекаря автомобилей. С октября концерн планирует наладить прямые онлайн-продажи, без посредников. Говорят, что инфа не вызвала оптимизма у дилеров. Тесла в США, кстати, прекрасно без посредников продаётся. И, говорят, дилеры там тоже очень возмущаются. С чего бы это?

Источник: Достало



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