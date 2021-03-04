В Рыбинске по инициативе жителей и депутатов благоустроят 20 объектов

04.03.2021, 15:52, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» отремонтируют подъезды к социальным учреждениям и установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях.

Работы по благоустройству проведут в весенне-летний период, как только пройдут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.

– На этой неделе межведомственной комиссией при губернаторе области по проекту «Решаем вместе» утверждены объекты по линии департамента ЖКХ, которые отобраны совместно с депутатами Ярославской областной Думы Ларисой Ушаковой, Владимиром Денисовым и Сергеем Борисовым. На благоустройство этих объектов направят 5, 7 млн рублей, – пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Ремонт подъездных путей к социальным объектам остается приоритетным в предстоящем дорожно –ремонтном сезоне. В планах привести в порядок подъезды к детскому саду №113 и школе №32. У здания школы в прошлом году выполнили работы по прокладке ливневой канализации и ремонт покрытия на этом участке крайне необходим. Также запланировано устройство нового покрытия для детского городка на площади имени А. А. Герасимова в микрорайоне Волжский.

При поддержке депутата государственной думы Ильи Осипова будет дополнена инфраструктура парка на улице Волочаевской. Здесь появится игровая зона для подростков.

На 16 дворовых территориях будут установлены спортивные и игровые площадки. Адреса для установки определили на встречах жителей с областными депутатами.

Перечень дворовых территорий:

Ворошилова, 19

Ворошилова, 30

Ворошилова, 48

Инженерная, 1

Инженерная, 26

пр. Мира, 11

пр. Мира, 23

Моисеенко, 12

Новоселов, 9

Рокоссовского, 20

Черняховского, 13

Баррикадная, 32

Баррикадная, 35

Больничная, 2

Вихарева, 3а

Ворошилова, 14

Пресс-служба администрации города Рыбинска