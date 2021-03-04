В Рыбинске по инициативе жителей и депутатов благоустроят 20 объектов
 

В Рыбинске по инициативе жителей и депутатов благоустроят 20 объектов

04.03.2021, 15:52, Новости
Теги: ,

В Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» отремонтируют подъезды к социальным учреждениям и установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях.

Работы по благоустройству проведут в весенне-летний период, как только пройдут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.

– На этой неделе межведомственной комиссией при губернаторе области по проекту «Решаем вместе» утверждены объекты по линии департамента ЖКХ, которые отобраны совместно с депутатами Ярославской областной Думы Ларисой Ушаковой, Владимиром Денисовым и Сергеем Борисовым. На благоустройство этих объектов направят 5, 7 млн рублей, – пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Ремонт подъездных путей к социальным объектам остается приоритетным в предстоящем дорожно –ремонтном сезоне. В планах привести в порядок подъезды к детскому саду №113 и школе №32. У здания школы в прошлом году выполнили работы по прокладке ливневой канализации и ремонт покрытия на этом участке крайне необходим. Также запланировано устройство нового покрытия для детского городка на площади имени А. А. Герасимова в микрорайоне Волжский.

При поддержке депутата государственной думы Ильи Осипова будет дополнена инфраструктура парка на улице Волочаевской. Здесь появится игровая зона для подростков.

На 16 дворовых территориях будут установлены спортивные и игровые площадки. Адреса для установки определили на встречах жителей с областными депутатами.

Перечень дворовых территорий:

Ворошилова, 19
Ворошилова, 30
Ворошилова, 48
Инженерная, 1
Инженерная, 26
пр. Мира, 11
пр. Мира, 23
Моисеенко, 12
Новоселов, 9
Рокоссовского, 20
Черняховского, 13
Баррикадная, 32
Баррикадная, 35
Больничная, 2
Вихарева, 3а
Ворошилова, 14

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Начались работу по реставрации фонтана в Карякинском саду

03.03 / Количество вакансий для дворников в Ярославской области выросло в два с половиной раза

02.03 / Начались работы по промывке ливневых стоков

02.03 / Рыбинцы вновь проголосуют за благоустройство одних и тех же общественных территорий. Но теперь онлайн

01.03 / Рыбинские снеговики украсят праздник «День города – 2021»

01.03 / Снег уйдет в снеговики

20.02 / О доходах рыбинского бюджета

18.02 / С миру по нитке – главе на квартиры

10.02 / 5 миллионов в минус (оказалось минус один)

09.02 / 18 млн рублей получит Рыбинск по нацпроекту «Культура»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска