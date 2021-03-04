В Рыбинске по инициативе жителей и депутатов благоустроят 20 объектов
04.03.2021, 15:52, Новости
Теги: Благоустройство, Бюджет
В Рыбинске по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» по направлению «Инициативное бюджетирование» отремонтируют подъезды к социальным учреждениям и установят спортивно-игровые площадки на 16 дворовых территориях.
Работы по благоустройству проведут в весенне-летний период, как только пройдут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков.
– На этой неделе межведомственной комиссией при губернаторе области по проекту «Решаем вместе» утверждены объекты по линии департамента ЖКХ, которые отобраны совместно с депутатами Ярославской областной Думы Ларисой Ушаковой, Владимиром Денисовым и Сергеем Борисовым. На благоустройство этих объектов направят 5, 7 млн рублей, – пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Ремонт подъездных путей к социальным объектам остается приоритетным в предстоящем дорожно –ремонтном сезоне. В планах привести в порядок подъезды к детскому саду №113 и школе №32. У здания школы в прошлом году выполнили работы по прокладке ливневой канализации и ремонт покрытия на этом участке крайне необходим. Также запланировано устройство нового покрытия для детского городка на площади имени А. А. Герасимова в микрорайоне Волжский.
При поддержке депутата государственной думы Ильи Осипова будет дополнена инфраструктура парка на улице Волочаевской. Здесь появится игровая зона для подростков.
На 16 дворовых территориях будут установлены спортивные и игровые площадки. Адреса для установки определили на встречах жителей с областными депутатами.
Перечень дворовых территорий:
Ворошилова, 19
Ворошилова, 30
Ворошилова, 48
Инженерная, 1
Инженерная, 26
пр. Мира, 11
пр. Мира, 23
Моисеенко, 12
Новоселов, 9
Рокоссовского, 20
Черняховского, 13
Баррикадная, 32
Баррикадная, 35
Больничная, 2
Вихарева, 3а
Ворошилова, 14
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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