В Японии создали алмазные батареи со сроком службы 100 лет

04.03.2021, 15:32, Новости дня

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Весьма перспективную разработку для космической промышленности представили в Японии. Речь идет об алмазных батареях для генерирования электроэнергии в условиях космического пространства.

По словам ученых, срок службы такого генератора может составлять сотню лет. Для создания полупроводниковых систем используются алмазы и цветные металлы. Электрический ток появляется в результате воздействия внешней радиации, которая за пределами земной атмосферы достаточно высока.

Единственной проблемой разработки пока является все еще низкая мощность электрического тока, которую способны вырабатывать батареи такого типа. Однако японские ученые рассчитывают улучшить показатели в ближайшее время.