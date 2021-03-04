 

Американский психолог заявил, что смотреть телевизор полезно

04.03.2021, 15:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский психолог Мартин Селигман из университета в Пенсильвании заявил, что смотреть телевизор полезно. Зрителям всего лишь необходимо выполнять несколько простых правил, уточняет он.

По мнению ученого, просмотр сериалов, развлекательных программ и прочего «неотягощающего психику контента» улучшает настроение, что само по себе является базовым фактором для ощущения благополучия в жизни.

Главное, не злоупотреблять просмотром новостных каналов и политических телепередач, в которых только и говорят о нерешаемых проблемах. Кроме того, нужно соблюдать зрительскую гигиену, то есть не проводить у экрана слишком много времени, забывая о домашних делах, прогулках и общении с близкими людьми. Думайте, что смотреть и сколько, тогда телевизор станет приносить вам пользу, говорит ученый.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Лукашенко предсказал судьбу следующего президента Белоруссии

24.12 / 85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию

11.11 / В Китае назвали «заклятого врага» F-35 из России

13.12 / Работодатели заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам

14.09 / Навальному стало лучше, Россия пообещала Беларуси $1,5 млрд. Главное за день

30.09 / Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол после присяги

20.11 / Эксперт CNN – новый проект Закона о дикой природе КНР говорит о больших изменениях, но вряд ли защитит мир от будущих пандемий

06.12 / Предложение Кравчука отключить РФ от международной платежной системы в Думе назвали провокацией

05.08 / В ряде штатов подсчитывают голоса на праймериз в Конгресс

11.10 / Австралийские и норвежские ученые смоделировали синтез углерода в звездах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска