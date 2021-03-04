Американский психолог заявил, что смотреть телевизор полезно

04.03.2021, 15:32, Новости дня

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Американский психолог Мартин Селигман из университета в Пенсильвании заявил, что смотреть телевизор полезно. Зрителям всего лишь необходимо выполнять несколько простых правил, уточняет он.

По мнению ученого, просмотр сериалов, развлекательных программ и прочего «неотягощающего психику контента» улучшает настроение, что само по себе является базовым фактором для ощущения благополучия в жизни.

Главное, не злоупотреблять просмотром новостных каналов и политических телепередач, в которых только и говорят о нерешаемых проблемах. Кроме того, нужно соблюдать зрительскую гигиену, то есть не проводить у экрана слишком много времени, забывая о домашних делах, прогулках и общении с близкими людьми. Думайте, что смотреть и сколько, тогда телевизор станет приносить вам пользу, говорит ученый.