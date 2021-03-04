 

Шмыгаль объяснил, почему курорт Буковель продолжает работать, несмотря на карантин

04.03.2021, 15:28, Новости дня
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Заведения на территории горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области работают в соответствии с карантинными ограничениями, введенными в регионе. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, в ходе которой он отчитывался за год работы его правительства, передает корреспондент “ГОРДОН”.

По словам главы Кабмина, на территории курорта работает много юридических лиц и предпринимателей, которые еще до ужесточения карантина самостоятельно предложили закрыть часть ресторанов, кафе и гостиниц.

“Они были закрыты, и на сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работают. То есть это не одно юридическое лицо, с которым можно вести переговоры и требовать закрытия и ограничения их работы”, – отметил Шмыгаль.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в “красную” зону, где самые жесткие ограничения.

В Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов, там заработал мобильный госпиталь для больных COVID-19. Вспышку COVID-19 в регионе в Офисе президента объясняют, в частности, зимним наплывом туристов на горнолыжный курорт Буковель. По состоянию на 1 марта в области, по данным ОГА, были заняты 82,7% коек, развернутых для больных COVID-19.

Накануне в Ивано-Франковске, Черновцах и Житомире прошли акции протеста предпринимателей, которые требовали позволить им работать. В частности, протестующие были возмущены, что Буковель, в отличие от них, продолжает работу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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