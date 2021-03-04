Россияне хотят растянуть силы НАТО от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря – Муженко

04.03.2021, 15:28, Новости дня

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Россия пытается растянуть силы НАТО в Евразии. Такое мнение бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко сообщил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 4 марта.

Речь об этом зашла при обсуждении российской агрессии против Украины. Муженко отметил, что РФ проводила ряд военных учений, в том числе в Беларуси.

“Еще планируются учения российского Северного флота в Арктике. Россияне хотят растянуть силы НАТО от Баренцева моря, то есть от Северного Ледовитого океана, до как минимум Черного, а то и Средиземного морей. И таким же образом растянуть и Вооруженные силы Украины, потому что мы будем вынуждены каким-то образом реагировать”, – сказал экс-начальник Генштаба ВСУ.

По его словам, “с севера и с востока, может, и не будет каких-то реальных действий, но россияне будут демонстрировать свою готовность такие действия предпринять”.

“Ситуацию на юге с учетом проведения учений “Кавказ-2020″ и отработки вопросов контроля Черного моря (а россияне практически полностью его контролируют за счет тех средств, которые находятся в Крыму) прекрасно понимают наши партнеры. Потому и формируют штабы корпусов НАТО и США в Польше и управления на территории балтийских стран”, – считает Муженко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В отчете эстонской разведки, фрагменты которого были опубликованы 26 февраля 2021 года, есть предупреждение о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь.

В июне 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, отмечал Столтенберг.

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