“Как они могли надеяться, что мы будем молчать”. Жена принца Гарри высказалась о скандале с королевской семьей

04.03.2021, 15:28, Новости дня

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4 марта на YouTube-канале CBS вышел третий ролик с анонсом запланированной на 7 марта премьеры интервью американской ведущей Опры Унифри с проживающими в США британским принцем Гарри и его беременной женой Меган.

“Не понимаю, как они могли надеться, что после всего этого мы все еще будем просто молчать. Королевский дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас. И если это связано с риском многое потерять, то мы и так уже многое потеряли”, – говорит в опубликованном анонсе супруга принца Гарри.

ВИДЕОВидео: CBS / YouTube

Телеканал обнародовал фрагмент разговора после того, как британское издание The Times 2 марта опубликовало заявление бывших подчиненных жены принца Гарри, сообщивших, что герцогиня Сассекская во время проживания в королевской семье подвергала их травле.

На публикацию отреагировали представители Букингемского дворца. Как сообщает таблоид Hello!, в королевском дворце пообещали провести расследование по этому дела, подчеркнув, что не потерпят притеснений на рабочем месте.

В свою очередь представитель жены принца Гарри опроверг выдвинутые обвинения, назвав их клеветой, а герцогиню Сассекскую – объектом атаки со стороны королевского дворца, пишет издание ET. В комментарии изданию пресс-секретарь жены принца Гарри подчеркнул, что обвинения прозвучали накануне премьеры интервью герцога и герцогини Сассекских Уинфри.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 14 февраля 2021 года стало известно, что жена принца Гарри беременна.

19 февраля королева Великобритании Елизавета II лишила британского принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

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