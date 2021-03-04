Социолог о возможном создании новой партии власти: Это будет такая же, как и “Слуга народа”

04.03.2021, 15:28, Новости дня

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Возможное создание новой партии президента Украины Владимира Зеленского не принесет весомых изменений в электоральной поддержке власти, она будет такой же политической силой, как и “Слуга народа”. Об этом в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 4 марта, заявил директор Социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович.

Антиповича попросили прокомментировать информацию о планах власти создать новую партию, которая заменит “Слугу народа”, впитавшую много негатива.

“Возможно, в этом есть смысл, но “Слуга народа” – это партия Зеленского и зависит от рейтинга Зеленского в большой степени… Группы внутри партии, которые мало между собой объединены, создают большие проблемы, и поэтому рейтинг “Слуги народа” ниже, чем рейтинг самого Зеленского. Но если мы создадим “партию Зеленского”, это будет такая же партия, как и “Слуга народа”, – сказал социолог.

По его мнению, проще говорить об обновлении “Слуги народа”.

“Слуга народа”, идя на выборы без половины людей, которые там есть, без балласта, наберет где-то столько же, как и какая-то новая “партия Зеленского”. А если в Украине появится партия Зеленского, то разве тогда “Слуга народа” преодолеет 5%-барьер? Имею сомнения”, – отметил Антипович.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 22–23 февраля 2021 года, “Слугу народа” готовы поддержать 19,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. В первой четверке также “Европейская солидарность” (16,2%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (14,2%) и “Батьківщина” (12%).

В то же время, Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге – за действующего главу государства проголосовали бы 23,1% украинцев, кто определился с выбором и намерен голосовать.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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