Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5%

04.03.2021, 15:28, Новости дня

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Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки до 6,5% годовых. Об этом 4 марта во время пресс конференции заявил и.о. главы НБУ Юрий Гелетий, трансляция велась на YouTube-канале.

По его словам, повышение процентной ставки направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в 5% в условиях восстановления украинской и мировой экономики.

В начале 2021 года инфляция ускорилась и вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт, заявили в НБУ

“Инфляция продолжила ускорение и в феврале. В частности, потребительская инфляция превысила прогноз Национального банка, а инфляционные ожидания остались повышенными. В то же время фундаментальный инфляционное давление в январе-феврале целом отвечал прогнозной траектории центрального банка. В первые месяцы 2021 года на ускорение инфляции влияла ряд факторов. Среди них: подорожание продуктов питания и топлива; усиление инфляционного давления со стороны стран-торговых партнеров; сохранения устойчивого внутреннего потребительского спроса. Кроме того, на цены продолжают влиять эффекты от прошлогоднего ослабление гривны”, – говорится в сообщении.

В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет пиковых значений в середине текущего года, после чего начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

“Достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики формировать ощутимый инфляционное давление в течение всего года. В то же время инфляционная динамика постепенно развернется в результате поступления на рынки нового урожая, исчерпания эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров и повышение учетной ставки Национальным банком”, – заявил Гелетий.

Он добавил, что НБУ принимая решение учитывали дальнейшие продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными. По его словам, это поможет Украине поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. С того времени до сегодняшнего решения учетная ставка не менялась.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

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