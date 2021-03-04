Более 2 тыс москвичей получили жилье по программе реновации с начала года

04.03.2021, 15:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что программа реновации взяла хороший темп. Только с начала этого года новое жилье предоставлено более двум тысячам человек», — сказал Левкин.

Договоры на новые квартиры за первые два месяца 2021 года заключили 2 197 человек, уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Переселенцы уже получили ключи от нового жилья.

Всего под заселение передано 77 новых домов, еще 273 строятся. Также подобрано 489 стартовых площадок, на которых появятся жилье для переселенцев.

В марте по программе реновации сдадут еще семь домов в шести административных округах. Новое жилье получат три тысячи человек.

Один из домов расположен в Бутырском районе. В нем 257 квартир. Жилье адаптировано для маломобильных граждан: ширина коридоров в них увеличена, установлена специальная сантехника.

Вместе с жильем в районах реновации строятся социальные объекты. Так, в Тимирязевском районе появится детский сад на 150 мест, объект здравоохранения площадью 13 тысяч квадратных метров, здание художественной школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Планируется, что жилищные условия улучшат более миллиона москвичей. Участники программы получают равнозначные, но более комфортные и просторные квартиры. Отдельное жилье достанется и обитателем коммуналок.

С 2017 года по программе реновации построено 102 дома общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. Жилищные условия улучшили 34 тысячи москвичей.

В новых районах строятся дополнительные социальные учреждения – детские сады, школы, поликлиники, ведется комплексное благоустройство территории. Во дворах размещают детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулочные места.

Москвичи получают жилье в своем районе. Зачастую новый дом находится рядом со старым. Переселенцам не придется менять образ жизни: их любимые магазины, кафе, привычные социальные учреждения, остановки наземного транспорта и станции метро останутся в шаговой доступности.