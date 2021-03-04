 

Путин оценил деятельность волонтеров в период пандемии

04.03.2021, 15:16, Новости дня
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Наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии без сильных эмоций было невозможно, особенно порадовал подход представителей бизнеса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов – здесь уже не до политики – самых разных возрастов, профессий», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

Также президент отметил и помощь представителей бизнеса в период пандемии. По его словам, подход бизнеса кардинальным образом поменялся за последние лет 10-15. 

«Насколько я помню, 10 тыс. компаний присоединились к вашей работе, помогали вам. И многое из них – это не какие-то крупные, и даже не средние, а мелкие предприятия, которые сами-то оказались в трудном положении, и тем не менее, они и лично принимали участие, что честно говоря, особенно порадовало», – сказал президент.

Глава государства заявил, что только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире. «Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID», – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система здравоохранения РФ не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса. 



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