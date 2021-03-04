Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании

04.03.2021, 15:16, Новости дня

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Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA).

К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводится вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости».

В районах, где будет вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года, будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении.

Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом «Газпром» подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта.

Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.

В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.