Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Instagram

04.03.2021, 15:16, Новости дня

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Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов Instagram, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки.

«Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram, доступ к которым был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Согласно заявлению компании Facebook, данные Instagram-аккаунты публиковали материалы с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с этим Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности.