Илон Маск предлагает вознаграждение за поимку злоумышленника, вырвавшего страницу из его советского учебника по физике

04.03.2021, 15:11, Разное

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Основатель SpaceX и совладелец Tesla Илон Маска объявил вознаграждение за помощь в поимке преступника, вырвавшего страницу из его личного советского учебника по физике.

Кража, по мнению Маска, стала основной причиной взрыва прототипа корабля Starship.

– Причина взрыва определённо ясна, я как раз не дочитал параграф. Судите сами, Starship успешно приземлился, а взорвался уже потом, скорее всего, из-за переполненных баков. Именно об этом наверняка говорилось в советском учебнике, из которого какой-то мерзавец вырвал страницу. Я это расцениваю как сознательную диверсию против SpaceX и наших успехов в космосе. Таких людей нужно обязательно наказывать, поэтому я объявляю награду в 10 миллионов долларов за помощь в поимке преступника. Если у вас есть сведения, пишите в комментариях в Twitter и Facebook, – написал Маск на своей странице в соцсети.

Через полчаса под постом стало появляться множество комментариев. Среди них стоит отметить сообщение из Грозного, в котором пользователь Twitter заявил, что знает виновника случившегося, и призвал основателя SpaceX отправить в Чечню самолёт с деньгами. Некоторые комментаторы писали, что не знают ничего о случившемся, но готовы поделиться с изобретателем своими учебниками по физике.

Ранее Илон Маск признался, что инженеров Space X готовят по советским учебникам.

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