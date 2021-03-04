Мама Кейт Миддлтон дала большое интервью: о герцогине, Пиппе Миддлтон и внуках

04.03.2021, 14:50, Разное

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В нем Кэрол Миддлтон рассказала о детях, внуках и любимой работе. Правда, выход журнала немного омрачила болезнь принца Филиппа, деда принца Уильяма: напомним, монарх уже третью неделю находится на лечении в больнице, а сегодня Букингемский дворец сообщил, что ему сделали операцию на сердце и теперь он восстанавливается в больнице Святого Варфоломея. В связи с этим Кэрол Миддлтон обратилась к британским СМИ с просьбой не манипулировать ее интервью во вред королевской семье (пока хватает интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали Опре Уинфри) и решила не привлекать к нему внимание и в своих социальных сетях.

Она всегда просит одобрения у Уильяма перед любым интервью, потому что очень чутко относится к нему и Кейт. Но Уильям во всем ее поддерживает… Кэрол невероятно гордится своей новой обложкой и интервью и ценит работу, которую она и команда журнала над ними проделали, но она приняла решение не рекламировать его, даже если это принесет ей и ее бизнесу большие убытки,

– рассказал анонимный источник The Sun.

Кэрол Миддлтон

Однако интервью вышло интересным и “домашним”, ведь члены королевской семьи и их родственники редко рассказывают о бытовой стороне своей жизни. В частности, Кэрол рассказала, как ей дается роль бабушки (напомним, Кейт воспитывает троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту, а ее младшая сестра Пиппа растит сына Артура и сейчас ждет второго ребенка):

Я хочу бегать с ними по холмам, карабкаться по деревьям и лазить по лабиринтам на детской площадке. Пока у меня есть силы и возможность, я буду этим заниматься. Я готовлю вместе с ними, учу их танцевать, кататься на велосипеде. С ними я чувствую себя живой.

По словам Кэрол, она “не из тех, кто может подолгу валяться на диване”:

У меня много энергии, я получаю удовольствие от заботы о детях и внуках и от своей работы. Я выросла, наблюдая за родителями, которые всегда много работали. Мой отец был строителем, а мама работала неполный день в ювелирном магазине, а потом шла на смену на фабрику. Я помню, как они с трудом сводили концы с концами, но всегда старались дать нам все, чтобы мы росли в достойных условиях.

С 1987 года у Кэрол есть собственная компания по организации праздников Party Pieces:

Сейчас в ней есть управляющий директор, потому я могу позволить себе такую роскошь как творчество и создание новых коллекций, могу думать о том, куда мы можем развиваться… Сейчас мы работаем над первой коллекцией посуды для детских праздников, и я горжусь этой идеей. Обожаю ходить на наш склад и смотреть, в какие точки страны отправляются наши заказы.

Кэрол Миддлтон также рассказала, что созданием своего бренда обязана всем троим детям:

Кэтрин помогала мне с брендом First Birthday — она ​​выбирала продукты, следила за всеми изображениями и созданием каталога. Пиппа создала блог, так как у нас его не было. А Джеймс придумал идею персонализированных тортов и развил это направление в нашей фирме. Все мои дети вложили частичку себя в будущий бренд Party Pieces. И я до сих пор советуюсь с ними, спрашиваю, что они думают насчет той или иной идеи.

Напомним, три года назад Кэрол отмечала 30-ю годовщину своего агентства Party Pieces и по этому случаю согласилась дать интервью изданию The Telegraph. Тогда мама Кейт впервые рассказала о подготовке к свадьбе старшей дочери и свадьбе Пиппы, о том, что она думает о зяте Уильяме, а также об особенной рождественской традиции, которая существует в их доме.