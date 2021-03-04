Разработана технология управления компьютером при помощи взгляда

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04.03.2021, 14:42, Новости дня
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Ученые Московского психолого-педагогического университета разработали уникальную систему управления компьютером, в которой используется «сила мысли» и взгляд пользователя на экран.

Специальные датчики считывают изменения в создаваемом головным мозгом магнитном поле, а также отслеживают движения зрачков. В результате управление осуществляется так называемым телепатическим методом.

Новая система станет хорошим помощником для людей с ограниченными возможностями, страдающими параличом, словом, для всех тех, кто не способен пользоваться обычной компьютерной мышкой или же касаться сенсорного экрана. Им достаточно посмотреть на иконку и подумать о том, что ее нужно открыть. Компьютер тут же выполняет полученную команду.



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