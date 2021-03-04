Создан робот для спасения утопающих

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04.03.2021, 14:42, Новости дня
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По словам разработчиков, такие автономные машины очень пригодятся на многолюдных пляжах, где спасательная служба не всегда способна вовремя подоспеть к утопающему.

Специальный робот «дежурит» под водой и начинает действовать по команде, как только кто-то из отдыхающих начинает тонуть. Его задача очень проста – подхватить тело и поднять его на поверхность.

Как поясняют немецкие инженеры, создавшие данного робота, их детище не заменит на сто процентов профессиональных спасателей, но значительно облегчит их задачу и сделает пляжный отдых более безопасным. Пока робот испытан только на манекенах. Условно тонущего человека машина распознала, подняла на поверхность и доставила на берег.



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