Федосеева-Шукшина через суд сохранила брак с Алибасовым

04.03.2021, 14:38, Новости дня

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Пресненский районный суд Москвы 4 марта отменил ранее принятое решение о расторжении брака 82-летней российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с 73-летним шоуменом Бари Алибасовым. Об этом в комментарии российскому таблоиду StarHit сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат отметила, что ее клиентка не знает о местонахождении своего законного супруга, а также о состоянии его здоровья. Вербицкая-Линник подчеркнула, что у актрисы нет имущественных претензий к Алибасову.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве. В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод.

Поводом для развода послужили “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе. Алибасов накануне сегодняшнего заседания обратился к супруге с призывом не препятствовать их разводу.

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