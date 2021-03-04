 

Федосеева-Шукшина через суд сохранила брак с Алибасовым

04.03.2021, 14:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресненский районный суд Москвы 4 марта отменил ранее принятое решение о расторжении брака 82-летней российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с 73-летним шоуменом Бари Алибасовым. Об этом в комментарии российскому таблоиду StarHit сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. 

Адвокат отметила, что ее клиентка не знает о местонахождении своего законного супруга, а также о состоянии его здоровья. Вербицкая-Линник подчеркнула, что у актрисы нет имущественных претензий к Алибасову.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве. В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод.

Поводом для развода послужили “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе. Алибасов накануне сегодняшнего заседания обратился к супруге с призывом не препятствовать их разводу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Видео: Почему поляки взбунтовались

03.09 / Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

29.11 / В Роскачестве рассказали, как делать хорошие фото на смартфон

08.01 / “Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами”. Клопотенко во время отдыха в Египте сварил борщ с финиками и лаймом

18.02 / Из-за проблем с поставками в ЕС — вслед за Венгрией «Спутником V» заинтересовалась и Хорватия

25.06 / Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

13.07 / Собчак подала заявление в СК после нападения на нее в монастыре

10.10 / В России зафиксирован рекордный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

09.08 / Электрокары Audi E-Tron и E-Tron Sportback получили новую базовую версию

23.01 / В Киеве на акции в поддержку Навального возле посольства России произошли стычки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска