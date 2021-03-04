Антипович: В 2019-м украинцы голосовали бы и за стул от “Слуги народа”, теперь так не будет. Это уже прививка

04.03.2021, 14:38, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский может вернуть значительную часть своего избирателя, который даст ему второй шанс. Все будет зависеть от действий украинской власти, считает директор Социологической группы “Рейтинг” Алексей Антипович. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 4 марта.

“В 2019 году люди бы голосовали за стул, если бы он шел от “Слуги народа”, теперь так не будет. Это уже прививка”, – сказал социолог.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц, в частности в отношении народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. По данным опроса группы “Рейтинг”, решение СНБО поддерживают 58% украинцев.

“При [пятом президенте Украины Петре] Порошенко Медведчук расцветал, а тут раз – и запретили Медведчука. Сейчас настолько быстро все меняется, что нельзя сказать, что будет через полгода с [президентскими] рейтингами, о 2023-м или 2024-м и речи нет. Сейчас можно смотреть на месяц-два вперед”, – отметил Антипович.

По словам социолога, поддержка украинских политиков меняется “волнами”, поэтому спрогнозировать перестановки в президентском рейтинге сложно.

“В сентябре 2019-го, после освобождения пленных, доверие к Зеленскому составило 76%. Затем рейтинги идут вниз, нет каких-то успехов, потом пандемия – и уже все хотят защиты от государства. Доверие к Зеленскому растет, доверие даже к Минздраву растет! Когда Минздрав пользовался хоть каким-то доверием?!” – подчеркнул Антипович.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 22–23 февраля 2021 года, на выборах президента Украины Зеленского готовы поддержать 23,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, его ближайшего соперника – лидера “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 14,4%. На третьем месте разместился народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (11,3%), четвертая в рейтинге – лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко (10,9%). По данным социсследования, Зеленскому полностью или скорее доверяют 44% украинцев, скорее или совсем не доверяют – 54%.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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