Шмыгаль рассказал, какой в апреле будет цена на электроэнергию

04.03.2021, 14:38, Новости дня

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Тариф на электроэнергию в Украине с 1 апреля, скорее всего, останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, в ходе которой он отчитывался за год работы его правительства, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля – этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, цена останется 1,68 грн/кВт-час”, – сказал премьер, уточнив, что не исключает изменения тарифов в будущем.

По его словам, позиция Кабмина по этому вопросу полностью совпадает с “философией” президента.

“За электроэнергию, если есть какие-то дисбалансы, должны платить богатые. Те, кто имеют деньги, кто потребляют больше. То есть те, кто способен, должны заплатить больше для того, чтобы сбалансировать возможные дисбалансы в рынке”, – подчеркнул Шмыгаль.

При этом он добавил, что тем, кто не сможет оплачивать счета за электроэнергию и другие ресурсы, государство должно оказать поддержку.

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

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