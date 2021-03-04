 

“Контроль над военными”. Муженко прокомментировал дело генерала Назарова

04.03.2021, 14:38, Новости дня
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Дело в отношении украинского генерала Виктора Назарова, которого суд признал виновным в гибели в 2014 году 49 украинских военных, находившихся в самолете Ил-76, может быть связано с желанием контролировать военных.

Об этом бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко сообщил “Фактам” в интервью, который был опубликован 4 марта.

“Не знаю, из каких соображений исходили в отношении генерала Назарова. Может, потому, что понимали: теперь многие военнослужащие будут думать: если обвиняют руководителя такого уровня – значит, то же может быть и с нами. То есть своего рода контроль над военными”, – сказал он.

Генерал отметил, что считает ошибкой дело относительно Назарова.

“Я неоднократно объяснял и президенту [на тот момент Петру Порошенко], и на совещаниях военно-политического руководства, что это ошибка. Всегда обещали: “Мы разберемся и все решим”. Знаете, в чем проблема? Мы были наивными. [“Верили в правосудие?”] Да. Я понимаю, что суды у нас независимые, но обеспечить справедливость и прозрачность рассмотрения этого дела должна была власть. А мы пять лет верили в обещания, что все-таки в конце концов все решится”, – объяснил Муженко.

По его словам, они “были чересчур наивными и доверчивыми”.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики “ЛНР” сбили транспортный самолет ВСУ Ил-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Назарову предъявили обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В июне 2019 года СБУ сообщила, что имеет неопровержимые доказательства, что решение сбить самолет было принято в Кремле. Исполнителями убийства в ведомстве назвали российских офицеров Дмитрия Уткина, Андрея Гуралева и Андрея Лебедева, которые, по данным СБУ, по возвращении в Россию были отмечены официальными государственными наградами.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года приговорил Назарова к семи годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию Назарова, а Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 23 декабря, рассмотрев жалобу генерала, приостановил исполнение приговора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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