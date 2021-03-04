Судья Емельянов заявил, что его увольнение незаконно

04.03.2021, 14:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов будет обжаловать решение Высшего совета правосудия о его увольнении, в комментарии “РБК-Украина” он назвал выводы ВСП политически ангажированными и юридически необоснованными.

“Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП”, – считает Емельянов.

Судья отметил, что в решении нет ссылок на неправомерные действия, информации о содержании правонарушений, о негативных последствиях и о причинно-следственной связи.

“Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установил отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении”, – заявил он.

Жалобу, по которой было начато рассмотрение вопроса, Емельянов считает сфальсифицированной.

“Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 закона Украины “О Высшем совете правосудия”, которая прямо запрещает рассматривать такие “анонимные дела”, – добавляет судья.

Верховный Суд еще не завершил рассмотрение жалобы на решение ВСП относительно увольнения с должности, поэтому принимая нынешнее решение, ВСП нарушил юридически процедуры, отметил он. По словам Емельянова, в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения Высшего совета правосудия.

“Как профессиональный специалист я имею четкое понимание, что это дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа – наказаны”, – подытожил судья.

В 2010–2014 годах Артур Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В сентябре 2015-го он прошел люстрационную проверку.

В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.

В январе 2017 года Высший совет правосудия отстранил Емельянова от должности. Судья заявил, что совет “не устоял перед шантажом Генпрокуратуры”. Высший административный суд Украины признал незаконным отстранение Емельянова.

В апреле 2017 года Генпрокуратура не смогла продлить судье срок отстранения от должности.

4 июня 2018 года Емельянова вновь отстранили от работы. Емельянов был отстранен до принятия решения об увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты, уточняли в ВСП.

—