 

Судья Емельянов заявил, что его увольнение незаконно

04.03.2021, 14:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов будет обжаловать решение Высшего совета правосудия о его увольнении, в комментарии “РБК-Украина” он назвал выводы ВСП политически ангажированными и юридически необоснованными.

“Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП”, – считает Емельянов.

Судья отметил, что в решении нет ссылок на неправомерные действия, информации о содержании правонарушений, о негативных последствиях и о причинно-следственной связи.

“Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установил отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении”, – заявил он.

Жалобу, по которой было начато рассмотрение вопроса, Емельянов считает сфальсифицированной.

“Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 закона Украины “О Высшем совете правосудия”, которая прямо запрещает рассматривать такие “анонимные дела”, – добавляет судья.

Верховный Суд еще не завершил рассмотрение жалобы на решение ВСП относительно увольнения с должности, поэтому принимая нынешнее решение, ВСП нарушил юридически процедуры, отметил он. По словам Емельянова, в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения Высшего совета правосудия.

“Как профессиональный специалист я имею четкое понимание, что это дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа – наказаны”, – подытожил судья.

В 2010–2014 годах Артур Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В сентябре 2015-го он прошел люстрационную проверку.

В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.

В январе 2017 года Высший совет правосудия отстранил Емельянова от должности. Судья заявил, что совет “не устоял перед шантажом Генпрокуратуры”. Высший административный суд Украины признал незаконным отстранение Емельянова.

В апреле 2017 года Генпрокуратура не смогла продлить судье срок отстранения от должности.

4 июня 2018 года Емельянова вновь отстранили от работы. Емельянов был отстранен до принятия решения об увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты, уточняли в ВСП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / “Я люблю!” 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

22.01 / Производители предложили продавать картофель «экономкласса»

24.11 / Объявлена дата презентации в РФ нового смартфона Xiaomi

31.07 / РВИО потребовало восстановить памятник Рокоссовскому в Польше

08.10 / NewsOne – Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций

10.07 / VOAэкспресс 9 июля 2020

27.01 / Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса

09.02 / Принцесса Евгения родила первенца

27.11 / SCMP – во все тяжкие — пожилые японки всё чаще попадаются на воровстве

29.07 / В Австралии от пожаров пострадало 3 млрд животных – исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска