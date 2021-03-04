В России резко подскочили цены на авиабилеты

04.03.2021, 14:36, Разное

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В России стремительно выросли цены на авиабилеты. Стоимость некоторых перелётов для пассажиров подскочила более чем в два раза.

Об этом свидетельствуют данные сервисов Aviasales и Biletix. Средняя цена билетов за год выросла на 39,5% и составила 15,7 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали полёты в Грузию – в 2,5 раза. Также в два раза подскочили цены на билеты в ОАЭ: в настоящее время туда можно добраться за 23,7 тысячи рублей. Существенно прибавили в цене билеты на Мальдивы – до 40,1 тысячи рублей, сообщает “Общественная служба новостей”.