 

В каких случаях можно не платить алименты: Верховный суд перечислил условия

04.03.2021, 14:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховный суд России перечислил условия, при которых родитель ребёнка может быть освобождён от выплаты алиментов. Они указаны в постановлении пленума

Все уважительные причины являются временными. К ним относятся, в частности, – заболевание, служба в вооружённых силах, задержка зарплаты или банковский сбой при переводе денег на счёт. При этом отбывание тюремного срока или несогласие с размером алиментов не освобождает от ответственности, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Отсидевшая в тюрьме экс-участница «ДОМа-2» Анастасия Дашко извинилась перед матерью

12.02 / В России вновь за сутки выявили более 15 тысяч заразившихся COVID-19

12.08 / Мнение: О взрыве аммиачной селитры в Бейруте

28.07 / Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

14.01 / Мнение: Собственность у рабов, кто оплатит кредитную амнистию и рост поголовья КРС

08.07 / Мнение: О бесславном конце белой Америки

11.08 / Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

12.11 / Свободна как птица: внучка Елизаветы II Леди Амелия Виндзор выпустила коллекцию украшений

01.07 / Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

09.09 / Брат Кейт Миддлтон во второй раз отменил свадьбу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска