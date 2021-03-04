В каких случаях можно не платить алименты: Верховный суд перечислил условия

04.03.2021, 14:36, Разное

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Верховный суд России перечислил условия, при которых родитель ребёнка может быть освобождён от выплаты алиментов. Они указаны в постановлении пленума

Все уважительные причины являются временными. К ним относятся, в частности, – заболевание, служба в вооружённых силах, задержка зарплаты или банковский сбой при переводе денег на счёт. При этом отбывание тюремного срока или несогласие с размером алиментов не освобождает от ответственности, сообщает Vse42.ru.