 

Синоптики назвали прошедшую зиму в РФ аномально холодной

04.03.2021, 14:26, Новости дня
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Средняя температура прошедшей зимой была на 2-4 градуса ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На 2-4 (градуса) зима оказалась ниже нормы. От западных границ нашей страны до Якутии… А на севере по-прежнему температурный фон выше нормы», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он отметил, что аномальное тепло на севере связано с глобальным потеплением. Между тем, февраль оказался аномально холодным на территории России.

«Но все-таки после 2011 года ничего подобного не было. Наконец-то средняя температура в феврале оказалась ниже нормы, особенно на Азиатской территории России», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что в арктических регионах было теплее обычного.

Напомним, в среду Вилльфанд рассказал, что северо-запад России, Московскую область и Москву в субботу ожидают аномальные холода.



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