Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям

04.03.2021, 14:26, Новости дня

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Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР по теме вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне.

«Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов.