 

На Украине допустили введение нового локдауна

04.03.2021, 14:26, Новости дня
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На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На Украине началась третья волна эпидемии», – сообщил он. По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС.

Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в «красной зоне карантина».

Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут. 

Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



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