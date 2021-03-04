Антон Орехъ: Интернет – к сожалению

04.03.2021, 14:22, Разное

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Начну с цитаты: «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет».

Так сказал президент Путин на расширенной коллегии МВД. Цитата неполная. К продолжению фразы я еще вернусь. Но сколько глубоких смыслов и страхов даже в этой половине фразы! Интернет – это нечто, что существует «к сожалению». Я думаю, что и Путин и вся эта коллегия с огромным облегчением вздохнули бы, если бы никакого интернета не было и в помине. А было бы «одно сплошное телевидение». Я бы еще обратил внимание на глагол «знаем». «Знаем, что такое интернет» говорит человек, который как раз понятия не имеет об этом. В 21 году нового столетия живущий, во всех смыслах, в прошлом веке.

Далее президент говорил о том, как интернет используется для проституции, детской порнографии и суицидов, а так же про какие-то «хорьковые цели». Какие у хорьков цели я не знаю, я не хорькоколог. А проституция и порнография в Сети есть. В Сети вообще есть всё, потому что интернет – это зеркало жизни, и как и в жизни, дерьма в нем предостаточно.

Вопрос в том, какие вы цели преследуете и насколько они хорьковые. Впрочем, словеса про детскую порнографию – это ритуальная мишура, которая звучит всегда, когда надо расписать ужасы Всемирной Паутины людям, у которых единственное окно в мир – это «Вести с Дмитрием Киселевым». Дальше Путин сказал о том, что его по-настоящему тревожит. То есть про вовлечение подростков в уличные акции. Реально никакого вовлечения подростков нет. И акции в конце января это, собственно, и показали. Подростков там было даже меньше, чем в прошлые разы.

Но неоспоримо и другое. Молодежь всё резче отворачивается от власти. Старомодной, нелепой, всё запрещающей и лишающей молодых людей будущего в собственной стране – подростки, тинейджеры это прекрасно чувствуют! Поэтому если на улицах эти настроения еще никак не проявляются, то в соцсетях – сколько угодно. Власть теряет молодежь, а на пенсионеров опираться по естественным причинам бесконечно невозможно. И что делать? Позитивной программы для молодых у Путина просто нет. Нечего ему предложить тем, кто, в отличие от него, живет не в мае 1945-го, а в реальном мире. Поэтому остается одно – контроль, запреты, проверки. Что само по себе смешно: люди, ничего не понимающие в интернете, собираются помешать им пользоваться тем, кто с интернетом вырос и для кого эта среда, как для рыбы вода.

Я думаю, что у власти это главная задача – придушить сетевое пространство, которое она толком не контролирует и которое рано или поздно эту власть развалит. По сути, власть собирается бороться с прогрессом и современными технологиями. Сколько шансов у нее на успех? Ответ простой – ноль. Поэтому, да: интернет – это штуковина, которая для Путина существует «к сожалению».