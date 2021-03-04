 

“Следующий удар по Путину должен быть сильнее прошлых” – Штаб Навального объявил о подготовке новых акций

04.03.2021, 14:16, Новости дня
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Штаб российского оппозиционера Алексея Навального объявил о подготовке новых протестных акций с требованием освободить политика.

Об этом говорится в почтовой рассылке штаба Навального, при этом конкретные даты и формат протестных акций не уточняется.

– Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых. Мы должны вывести на улицы еще больше людей – всех несогласных терпеть беспредел и репрессии, – говорится в письме.

В тоже время стало известно, что владельцы бюро переводов Ex Libris братья Геннадий и Олег Егоровы из подмосковных Мытищ подали в Люблинский суд Москвы иск с требованием взыскать с оппозиционного политика Алексея Навального 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что его деятельность “препятствует” работе их компании и президента РФ Владимира Путина.

Братья Егоровы, как говорится в сообщении издания, считают, что деятельность Навального “нарушает их законные права и интересы: в связи с тем, что систематически проводимая им работа препятствовала осуществлению предпринимательской деятельности бюро, в офисы бюро посетители не могли пробраться из-за массовых протестов, что повлекло за собой снижение выручки и простой предприятия”.

Деятельность Навального и ютуб-канала, где публикуются материалы и расследования, по их мнению, “мешает президенту Российской Федерации, который является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, осуществлять руководство внешней политикой и исполнять иные функции президента РФ”.

Заявители просят суд обязать корпорацию Google удалить ютуб-канал оппозиционера. Владельцы бюро переводов считают, что распространение Навальным “сведений, порочащих честь и достоинство” президента и органов власти, а также “оценка ситуации в экономике РФ, политической системе порочит деловую репутацию” компании как субъекта предпринимательской деятельности.

– Самый главный повод для иска – призывы Навального к санкциям против нашей страны. Другие поводы – все эти призывы к митингам, на мой взгляд, абсолютно точно провоцируют усложнение ситуации и навлекают очередные проблемы на экономический наш курс, – говорится в исковом заявлении.

Журналисты, ссылаясь на данные Google, указывают, что бюро переводов Ex Libris не работает в выходные дни, тогда как акции сторонников Навального проходили именно в выходные.



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