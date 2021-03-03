Мнение: Весна. Как будет развиваться конфликт на Донбассе

03.03.2021, 12:26, Разное

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Любая война когда-то заканчивается победой, одна сторона конфликта всегда признаёт своё поражение, другая примеривает на себя лавры победителя.

Так было издревле, и пока этому нет альтернативы, здесь не бывает как в спортивных единоборствах ничьих результатов, только победа и поражение.

В конфликте на Донбассе, инициированном киевской хунтой с обоих сторон участвуют граждане бывшей страны под названием Украина, поэтому называть это войной в полном понимании этого слова неправильно.

Этот конфликт не что иное, как Гражданская война, в которой как известно не может быть победителя.

Может быть только умиротворение одной из сторон этого действа.

Война длится уже на протяжении шести лет, но как известно, всему есть своё начало и всему есть свой конец.

Источником конфликта на Донбассе было неприятие людьми проживающими в этом регионе бандеровской националистической идеологии, со стороны Киева открытая неприязнь к мнению своих оппонентов.

В любом случае конфликт должен быть разрешен, или примирением на основе Минских соглашений, либо уходом в небытие фашиствующей идеологии современного киевского истеблишмента.

Украина рассматривала Минские соглашения как инструмент давления на Россию. Выполнять их она и не собиралась. В последнее время она была вынуждена это признать, вызвав турбулентность европейской дипломатии. Последняя пытается доказать, что ничего страшного в отказе от соглашений нет. Однако, отказ Украины от выполнения условий Минска означает возобновление боевых действий на Донбассе.

С российской стороны постоянно идут предупреждения, которые по тональности можно назвать последними. Евросоюз устами министра иностранных дел С.В. Лаврова назван “ненадежным партнером”. Пресс-секретарь Д.С. Песков открыто предупредил Украину о последствиях вооруженного конфликта на востоке страны. Украинская власть, в свою очередь, готовится к боевым действиям на востоке страны.

Какие могут быть в этом случае варианты развития событий?

Здесь можно отталкиваться только из гипотетического взгляда на этот процесс.

Здесь присутствуют 2 украинские ОТГ «Восток» и «Север» (всего под 40 тыс. чел., много техники, авиация). К ранее демилитаризованной линии потянулось тяжелое вооружение, усилились обстрелы, действия диверсионных групп. Возможно украинская власть надеется на то, что по итогам отказа от Минска возобновится что-то похожее на вялотекущий процесс 2015 – 2019 годов. И совершенно зря.

Скорее всего в ближайшее время республики ЛНР и ДНР (ЛДНР) будут признаны Россией. Одновременно со стороны ЛДНР будут нанесены превентивные удары по местам скопления украинской тяжелой техники, складам, узлам коммуникаций, многочисленным средствам ПВО, аэродромам и войсковым штабам.

Как справедливо отмечают сами украинские военные – у ЛДНР крайне низкая обеспеченность средствами аэроразведки, передачи информации в реальном времени. Поэтому целеполагание для ударов будет задавать российская космическая группировка. Заработают российские РЭБ (уже имеющиеся Р-330 “Житель”, а также “Дивноморье”, семейство “Красух”) разрушая связь между украинскими подразделениями.

Далее на территорию неподконтрольную ЛДНР вплоть до бывших административных границ войдут экипированные новейшей техникой (танки, БМП, РСЗО) 2 армейских корпуса ЛДНР и российские ЧВК. Такого рода операция займет несколько часов.

Для подавления живой силы противника, диверсионных групп и снайперов будет активно задействован арсенал дронов (БПЛА Форпост, Орион). При занятии населенных пунктов начнет работу народная милиция, нейтрализуя занесенных в спец базы активных пособников украинской власти.

После занятия административных границ бывших Донецкой и Луганской областей будет объявлена – гарантированная Россией – бесполетная зона и, скорее всего, установлен 30 – 50 км. свободный от тяжелого вооружения ВС Украины кордон.

Впрочем, оптимально будет если до военной фазы дело не дойдет и все ограничится политическим решением передачи Украиной территории уже признанным Россией республикам. Оптимально, но маловероятно.

И да. При любом варианте – военном или политическом – Украину ожидают серьезные внутренние потрясения.

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