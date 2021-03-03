 

“Отрастила себе кормилицу!”, “Сочно” Седокова надела “голый” купальник

03.03.2021, 12:04, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 2 марта  на своей странице в Instagram поделилась снимком в “голом” купальнике – цвет которого совпадает с тоном кожи певицы.

“Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла”, – написала она.

На фото певица запечатлена спиной к объективу, демонстрируя пятую точку.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“И болото в комментариях разводить не нужно. Не нравится – последовали моему примеру: встали и вышли. За сердечки и объятия отдельное большое спасибо и любовная любовь”, – добавила певица в комментариях.

“Отрастила себе кормилицу!” – отреагировал подписчик nikitafah2013.

“Ну, это нынче модно, да и сочно. Ничего лишнего, только то, что надо, – ответила ему solvita_.

Седокова покинула шоу “Сегодня вечером” на российском “Первом канале” после того, как в сюжете о ней рассказали о мужьях певицы. Исполнительнице не понравилось, что сюжет представил ее якобы слишком бурную личную жизнь. 

ВИДЕОВидео: Сегодня вечером / YouTube

Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. В ее сольной дискографии четыре студийных альбома.

едокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорруского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Она родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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