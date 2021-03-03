Пресняков заявил, что учит пятилетнего сына стирать ему носки

03.03.2021, 12:04, Новости дня

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Российский певец Владимир Пресняков 2 марта в эфире передачи “Вечерний Ургант”, отвечая на вопрос ведущего, помогает ли ему пятилетний сын Артемий, сообщил, что учит ребенка стирать ему носки.

“Он очень помогает. Это была моя мечта. Когда ему было два года, я сказал: “Тема, ты будешь стирать мои носки?” Он кивнул. Вот сейчас я учу его это делать”, – рассказал певец.

По словам Преснякова, после появления в семье осенью 2020 года младшего сына Ивана, они с женой, певицей Натальей Подольской стараются делать так, чтобы Артемий не чувствовал себя обделенным.

“Мы стараемся никак не обидеть, чтобы он чувствовал себя любимым”, – заявил Пресняков.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

В 2010 году Пресняков женился на Подольской. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

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