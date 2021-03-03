В ГБР рассказали об увеличении поступлений в бюджет от Одесской таможни

03.03.2021, 12:04, Новости дня

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Благодаря контролю Государственного бюро расследований Украины (ГБР) над работниками украинской таможни в Одесской области удалось увеличились платежи в бюджет на 21%. Об этом заявил врио директора ГБР Алексей Сухачев во время отчета в Верховной Раде о работе ведомства за 2020 год, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Сухачева, активизация ГБР по контролю над таможенниками положительно повлияла на наполнение госбюджета.

“Только по Одесскому региону таможенные платежи увеличились [в 2020 году] на 21%, или на 1 млрд 466 млн гривен в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Заблокировано незаконное возмещение налога на добавленную стоимость группам предприятий на сумму более 500 млн гривен”, – заявил он.

Всего ГБР сообщила о подозрении 77 работникам органов, осуществляющих контроль за перемещением товаров через таможенную границу Украины. По 62 из них направлены в суд обвинительные акты, отметил Сухачев.

Государственная таможенная служба в своем отчете за 2020 год сообщила об изъятии при попытках контрабанды наркотиков на общую сумму около 3 млрд грн по цене черного рынка. Больше всего таких нарушений зафиксировали на Одесской таможне. Там в конце декабря изъяли 54 кг кокаина стоимостью более $12 млн.

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