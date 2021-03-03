СБУ изучает интервью Медведчука российским пропагандистам

03.03.2021, 12:04, Новости дня

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Служба безопасности Украины изучает на предмет правонарушений интервью нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука российским пропагандистам с канала RT. Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LIGA.net.

“Изложенные Вами обстоятельства изучаются на предмет наличия нарушений, отнесенных к подследственности следственных органов безопасности”, – ответили в пресс-службе ведомства.

В СБУ также сообщили, что будут реагировать, если обнаружат для этого основания.

Фото: liga.net

Интервью, о котором идет речь, появилось на YouTube-канале RT Россия 4 февраля – вскоре после введения санкций против телеканалов, связанных с Медведчуком. Предположительно, оно было записано в Украине. Об этом говорит, в частности, то, что за Медведчуком стоит небольшой украинский флаг.

СНБО 2 февраля наложил санкции на нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащие ему телеканалы. В тот же день решение ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский (ранее он говорил, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами).

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эти каналы “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Медведчуку”. Сам Медведчук отрицает любую причастность к нефтепроводу.

В ОПЗЖ считают ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

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