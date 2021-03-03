Погода в Москве установила семилетний рекорд

03.03.2021, 12:02, Разное

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Представители комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что минувший февраль стал рекордным по количеству осадков. Так много снега в столице не выпадало с 2014 года.

В комплексе отметили, что за последний месяц зимы высота снежного покрова увеличилась на 68 сантиметров, что в два раза выше климатической нормы. Более того, месячная норма осадков выпала в столице всего за три дня: с 12 по 14 февраля. Синоптики прогнозируют, что холода и снег ещё вернутся в Россию в марте, передаёт RT.