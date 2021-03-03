Политолог Усов о причинах увольнения сына Лукашенко: Был недостаточно жесток

03.03.2021, 12:02, Разное

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Эксперт предположил, что родственник Александра Лукашенко плохо проявил себя во время акций протеста в республике. Виктор мог разочаровать силовиков своими действиями в критической ситуации. “Возможно, он был недостаточно жесток”, – отметил Усов.

По словам политолога, сегодня белорусскому лидеру требуются профессионалы, которые способны разработать тактические шаги для стабилизации ситуации в стране. Эксперт уточнил, что у Лукашенко много исполнителей (Иван Тертель, Николай Карпенков), но стратегов нет.

Пока остается неизвестным, кто займет пост помощника президента по национальной безопасности. В разговоре с порталом UDF.by Усов подчеркнул, что от нового человека будет зависеть многое: как внутри Белоруссии, так и в ее отношениях с Россией.

Об увольнении старшего сына главы республики стало известно на прошлой неделе. Александр Лукашенко назначил Виктора на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) республики и пообещал в скором времени отстранить родственника от должности своего помощника.

Также президент опроверг сообщения о том, что он готовится передать власть сыновьям. Александр Лукашенко отметил, что такие разговоры никогда не велись и не будут вестись в его семье. “Ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня”, – сказал он.