Учёные доказали, что просмотр телевизора может быть полезным

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03.03.2021, 12:00, Разное
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Американские учёные доказали, что просмотр телевизионных программ может быть полезным, если делать это правильно. Главное – усилить положительные эмоции.
Сотрудники частного исследовательского университета (University of Pennsylvania, Филадельфия) по итогом психологического эксперимента выяснили, что благополучие состоит из позитивных эмоций. Поэтому рекомендуют смотреть по телевизору преимущественно хорошие новости, добрые сериалы и фильмы.

Зарубежные психологи доказали, что положительные эмоции нейтрализуют негативные последствия после пережитых стрессов. В одном из исследований добровольцев ввели в состояние тревоги, предложив подготовить речь на неизвестную тему, а до этого им измерили частоту сердечных сокращений (ЧСС).

Далее участникам показали фрагменты фильмов с элементами радости или печали. Исследователи выявили, что у добровольцев, испытавших положительные эмоции, ЧСС возвращалась к первоначальным цифрам гораздо быстрее, чем у тех, чьи переживания были нейтральными или негативными.

Источник: www.medikforum.ru



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