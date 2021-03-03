«Один год COVID-19 позади»: Медики рассказали, кого в первую очередь поражает коронавирус

03.03.2021, 12:00, Разное

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2 марта – ровно год, как в РФ появился смертельный коронавирус. COVID-19 ‒ это респираторное заболевание, вызываемое инфекцией SARS-CoV-2. Медики рассказали, кого в первую очередь поражает КОВИД.

Одни инфицированные SARS-CoV-2 могут перенести болезнь «что называется» на ногах, а вот у других заражённых КОВИДОМ возникают осложнения, несовместимые с жизнью. Коронавирус поражает тех, у кого ослаблен иммунитет: пожилых людей, онкобольных, диабетиков и сердечников, а ещё страдающих ожирением. Своё название COVID-19 получил за форму в виде короны, которую учёные наблюдают, изучая патоген под микроскопом.

Впервые о новом вирусе узнали, когда COVID-19 поразил жителей китайского города Ухань. К марту 2021 года число зарегистрированных случаев во всём мире перешагнуло отметку в 100 миллионов. Для всех жителей планеты «корона» стала настоящим испытанием, учёные начали разрабатывать вакцины против SARS-CoV-2.

Одно из самых серьёзных осложнений коронавируса – это вирусная пневмония, однако зафиксированы и другие поражения внутренних органов. При COVID-19 затрудняется дыхание, необходима кислородная терапия и даже искусственная вентиляции лёгких при помощи аппарата ИВЛ.

Медики неустанно повторяют об элементарных средствах защиты от КОВИДА, поскольку лучше предотвратить болезнь, чем её лечить. Это соблюдение социального дистанцирования, использование масок в общественных местах, проветривание помещений, а также мытьё рук и обработка их антисептиком. Стоит отметить, что очень важно контролировать своё состояние, при первых симптомах заболевания (хроническая лихорадка, давящий кашель, сильная боль в горле и потеря обоняния) необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Источник: smotrim.ru