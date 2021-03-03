 

Эвелину Бледанс раскритиковали за откровенное фото

03.03.2021, 12:00, Разное
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Популярную российскую ведущую Эвелину Бледанс раскритиковали за публикацию откровенного фото. Пикантный снимок 51-летняя знаменитость обнародовала по случаю начала весны.
На фотографии Эвелина Бледанс запечатлена в кровати обнаженной. Ведущая улыбается в камеру, прикрывая тело белой простыней. Многие раскритиковали знаменитость за эту смелую публикацию. Они убеждены, что мать двоих детей не должна публиковать в Сети подобные кадры.
В то же время среди подписчиков Бледанс нашлись и те, кто восхитился ее откровенным фото. Они назвали ее очень привлекательной и сексуальной.

В последнее время Эвелина Бледанс ничего не рассказывает о своей личной жизни. Ее она начала скрывать после развода с бизнесменом Александром Семиным. Не так давно знаменитость обнародовала фото с таинственным мужчиной, написав под ним интригующий текст. Этой публикацией она намекнула о начале новых отношений.



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