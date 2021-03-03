Матвиенко выступила за введение в УК отдельной статьи о запрете треш-стримов

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03.03.2021, 11:54, Новости дня
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что запрет треш-стримов должен быть закреплен в отдельной статье Уголовного кодекса (УК) России.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью [в УК о запрете треш-стримов]. Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьезная, она обрела системный характер», – передает ТАСС слова Матвиенко в среду на заседании палаты.

Как отметил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в рамках рабочей группы по разработке законодательных предложений о запрете треш-стримов обсуждаются два варианта: дополнение в существующие статьи УК и КоАП и введение в УК самостоятельной статьи, где бы прописывалась ответственность за треш-стримы. По словам Пушкова, рабочая группа планирует до конца весны завершить работу над законодательными предложениями.

Ранее в рабочей группе Совфеда предложили разрешить возбуждение уголовных дел по трэш-стримам, даже если жертва не подавала жалобу, соответствующие поправки планируется внести в законодательство.



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