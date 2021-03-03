Роскомнадзор разъяснил новые правила обработки персональных данных

03.03.2021, 11:54, Новости дня

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Новый образец согласия на распространение персональных данных, подготовленный Роспотребнадзором, позволит россиянам указывать, какие именно их данные можно распространять.

«Роскомнадзор подготовил приказ, приложением к которому выступают «Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения», – передает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказ уже прошел процедуру общественного обсуждения, теперь документ направлен на регистрацию в министерство юстиции России.

«Новая форма «требований» вводится в соответствии с подписанными президентом РФ 30 декабря 2020 года поправками в федеральный закон «О персональных данных. Форма является нововведением и позволяет гражданам указывать, какие именно их персональные данные можно распространять», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что подписание новой формы согласия на обработку персональных данных будет необходимо только в случае, если оператор планирует распространять эту информацию, то есть передавать ее неограниченному кругу лиц.

«Во всех иных случаях подписанное ранее между пользователем и оператором согласие на обработку персональных данных остается в силе, в том числе в тех случаях, когда нужна письменная форма согласия», – пояснили в ведомстве.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, какие данные о человеке являются персональными.