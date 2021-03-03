Алек и Хилария Болдуин рассекретили пол и имя шестого ребенка

03.03.2021, 11:26, Разное

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Вчера Алек и Хилария Болдуин ошарашили – по-другому и не скажешь – общественность новостью об очередном прибавлении в их многодетном семействе. Пока эта самая общественность гадала, каким же образом Хиларии удалось родить еще одного ребенка, если ее пятый малыш увидел свет только в прошлом сентябре, инсайдер журнала People подтвердил, что пара прибегла к услугам суррогатной матери. Сами же Алек и Хилария этот аспект не комментируют, зато обнародовали несколько часов назад пол, имя, а также первый портрет их шестого ребенка.

Мы так влюблены в нашу дочь Люсию. Ты так похожа на своих братьев и сестру, просто воплощение нашей мечты, – подписала Хилария фото, на котором Люсия сладко спит.

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Помимо Люсии, супруги воспитывают пятерых детей: 7-летнюю Кармен Габриэлу, 5-летнего Рафаэля Томаса, 4-летнего Леонардо Энджела, 2-летнего Ромео Алехандро и полугодовалого Эдуардо Пао Лукаса. У Алека Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

В ноябре прошлого года Хилария признавалась в интервью журналу People:

Все задают мне этот вопрос – станем ли мы еще раз родителями. Я не знаю. Я говорила раньше, что завязала с этим, но позже выяснилось, что все же нет. Сейчас я чувствую себя невероятно уставшей. А учитывая новые реалии с COVID-19 – это просто безумие.

Но мои дети привыкли к появлению новых братьев и сестер, поэтому они уже спрашивают: “Когда придет следующий?” А я отвечаю: “Ребята, вы и весь мир должны перестать меня об этом спрашивать!” Но все это в любом случае великолепно. Дети любят Эду. Они вообще любят малышей. Это потрясающе – наблюдать за ними. Я точно знаю, что они будут теми взрослыми, которые отлично ладят с детьми – они уже слишком много о них знают.