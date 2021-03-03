Кузьма Минин – человек без имени, спасший Россию

03.03.2021, 11:23, Разное

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Памятник Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади знают все. Но чем занимался Минин до Смутного времени — почти не известно.

О ранних годах жизни будущего спасителя России почти ничего не известно. Историкам не удалось выяснить, ни когда он родился, ни даже как его звали. В документах Минин фигурирует то как Козьма, то как Кузьма, а в те времена это были абсолютно разные имена. Есть сомнения и по поводу его фамилии: Минин — это прозвище по имени отца, то есть отчество. Не сохранилось ни одного портрета Минина, но в любом случае он вряд ли напоминал античного героя, изображенного Иваном Мартосом на памятнике, стоящем на Красной площади.

Известно, что в 1600-х годах Кузьма Минин открыл в Нижнем Новгороде мясную лавку. Видимо, говядина от Минина пользовалась спросом, и дела у него шли неплохо. В 1608 году он принял участие в первом ополчении, успешно отогнавшем армию Лжедмитрия II от Нижнего Новгорода. Политическую деятельность Кузьма начал в 1611 году, когда призвал земляков сообща собрать средства на второе ополчение против захвативших Москву поляков. Он призывал не только пожертвовать деньги на войско, но и продать в фонд армии дома, заложить (то есть продать в рабство) жён и детей. Согласно официальной истории, нижегородцы горячо поддержали этот призыв, хотя, судя по документам, далеко не все.

Минин, приобретший в городе большое влияние, затеял инвентаризацию имущества земляков, требуя от одних отдать в фонд войска треть, а от других — лишь пятую часть. От каких критериев зависел процент пожертвований — неизвестно, зато установлено, что если кто-то не желал расставаться с частью нажитого, то такого непатриота отдавали в холопы, а его двор конфисковывали и продавали с торгов. В результате удалось собрать значительную сумму, на которую были наняты военные специалисты. По просьбе Кузьмы возглавил ополчение князь Дмитрий Пожарский.

Во время боевых действий Кузьма Минин стал начальником тыла. Он снабжал ополчение всем необходимым и содействовал искоренению эпидемии в армейском стане. При этом он сам участвовал в боях, возглавляя одно из подразделений.

После изгнания поляков из Москвы Кузьма Минин вместе с князьями Пожарским и Трубецким фактически управлял Русским государством. При его непосредственном участии новым царём был избран Михаил Романов, который в качестве ответной благодарности пожаловал Минину чин думного дворянина и большие вотчины. Худородный купец до самой смерти в 1616 году участвовал в заседаниях думы наряду с самыми знатными боярами.